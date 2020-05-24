Ковальчук пока не думал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук признался, что пока не задумывался о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

— Ну какие 10 лет? Я ведь не Яромир Ягр, — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ. — Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Самое главное — дети. Они становятся старше и постоянно меня подталкивают: «Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи». И это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперед.

Старшие дети у меня следят за всеми новостями в этих ютюбах, сидят в интернете и знают больше, чем я — о том, что происходит, и когда возобновится сезон НХЛ. Они об этом переживают. Огромное спасибо моим детям за этот импульс, который они мне дают.

Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. Честно. На самом деле, эти два с половиной месяца самоизоляции — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и получится в первое время, пока не найду себя где-то еще. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. Ездить на их тренировки, матчи. Ну а более глубоко даже не думал.