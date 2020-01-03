НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

19:39
Илья Ковальчук. Фото USA TODAY Sports.
Илья Ковальчук. Фото USA TODAY Sports.
Теги:

Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона. Его зарплата составит 700 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Канадиенс».

Нынешний сезон Ковальчук начинал в «Лос-Анджелесе». Он провел за «Кингз» 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показатели полезности «минус 10». Однако «Короли» сначала усадили его в запас, а потом расторгли контракт. Ковальчук получил статус свободного агента.

Всего Ковальчук провел в НХЛ 859 матчей и набрал 897 (436+423) очков. Он также выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси». В сезоне-2003/04 Ковальчук разделил звание лучшего снайпера сезона с Риком Нэшем из «Коламбуса» и получил «Морис Ришар Трофи».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир