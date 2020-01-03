Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона. Его зарплата составит 700 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Канадиенс».

Нынешний сезон Ковальчук начинал в «Лос-Анджелесе». Он провел за «Кингз» 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показатели полезности «минус 10». Однако «Короли» сначала усадили его в запас, а потом расторгли контракт. Ковальчук получил статус свободного агента.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk $ 700,000 at the NHL level and $ 70,000 in the AHL.#GoHabsGo https://t.co/VdpyijRjNh — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 3, 2020

Всего Ковальчук провел в НХЛ 859 матчей и набрал 897 (436+423) очков. Он также выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси». В сезоне-2003/04 Ковальчук разделил звание лучшего снайпера сезона с Риком Нэшем из «Коламбуса» и получил «Морис Ришар Трофи».