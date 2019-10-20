Ковальчук почти догнал Буре в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук приблизился вплотную к легендарному Павлу Буре по числу голов в НХЛ. Ковальчук забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:1). Этот гол стал для него 436-м в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Бура 437 шайб. Он по этому показателю занимает четвертое место среди всех российских хоккеистов в истории лиги.

Лидирует в списке снайперов нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 663 шайбами, на втором месте Сергей Федоров (483), а на третьем — Александр Могильный (473).