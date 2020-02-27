Ковальчук, Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов сыграют за «Вашингтон» в матче с «Виннипегом»

Стали известны стартовые сочетания «Вашингтона» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом». Об этом сообщает в своем Twitter американская журналистка Саманта Пелл.

Во время розыгрыша большинства во встрече с «Джетс» пять россиян могут появиться на площадке в составе «Кэпиталз» одновременно. В заявку попали: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

В последний раз такое случалось в сезоне-2008/09, тогда за «Вашингтон» выступали: Виктор Козлов, Сергей Федоров, Александр Семин и Семен Варламов.

Матч «Виннипег» — «Вашингтон» пройдет 28 февраля, начало — в 04.00 (мск).