Ковальчук, Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов сыграют за «Вашингтон» в матче с «Виннипегом»
Стали известны стартовые сочетания «Вашингтона» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом». Об этом сообщает в своем Twitter американская журналистка Саманта Пелл.
Во время розыгрыша большинства во встрече с «Джетс» пять россиян могут появиться на площадке в составе «Кэпиталз» одновременно. В заявку попали: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
В последний раз такое случалось в сезоне-2008/09, тогда за «Вашингтон» выступали: Виктор Козлов, Сергей Федоров, Александр Семин и Семен Варламов.
Матч «Виннипег» — «Вашингтон» пройдет 28 февраля, начало — в 04.00 (мск).
Capitals expected lines vs Jets:— Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 27, 2020
Ovechkin-Kuznetsov-Wilson
Vrana-Backstrom-Oshie
Hagelin-Eller-Kovalchuk
Panik-Dowd-Hathaway
Dillon-Carlson
Orlov-Jensen
Kempny-Gudas
Samsonov