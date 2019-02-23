Ковальчук - об Овечкине: "Красавец! Но он меня не поражает. Просто играет на своем уровне"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" высказался в адрес капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Он отметил, что форвард "Кэпиталз" не перестает работать над собой и ставить серьезные цели, и за все это заслуживает огромного уважения.

– Когда, допустим, идете ужинать с Александром Овечкиным – вспоминаете Квебек? Или говорите уже на совершенно другие темы?

– Вспоминаем! Мы вчера с ним после игры ужинали. И Кузя с Димой Орловым с нами были, конечно. Яшкин не поехал – я так понял, что он чех, и его не взяли с собой (смеется). Всегда рады увидеться и пообщаться, так сказать, на чужбине. Такие встречи всегда получаются хорошими и веселыми. Все равно, когда играешь здесь, не хватает этого общения.

И мы говорили в том числе о Квебеке. И о возрасте. О том, что нам 35 и 33 года, уже скоро заканчивать, – а кажется, что все это было только-только. Но эмоций сейчас не меньше. Забиваешь шайбу – и радуешься так же, как в 25. А раз эмоции не угасают – значит, надо продолжать!

Мы по-прежнему общаемся – весь костяк той сборной. И те, кто играл в России – Мороз, Заря, Мозяка. И те, кто приехал из НХЛ – Ови, Сема, Серега Федоров. Они сыграли одни из ключевых ролей на том чемпионате, забивали, очки набирали. Вообще, думаю, что тот год стал решающим для развития хоккея в России. После ЧМ-2008 создалась КХЛ, пошел новый виток в нашем хоккее. И сейчас есть стабильность – лига растет, много молодых талантливых ребят.

– Какие неспортивные темы с Овечкиным за ужином обсуждали?

– Недавно у Ови сын родился, так что сейчас эта тема – самая актуальная. Все уже стали родителями, и мы сошлись на том, что, когда это происходит, мировоззрение меняется. У них с Настей сейчас очень приятный период.

– Вы как опытнейший папа, отец четырех детей, дали другу ценные советы?

– Да, но у меня дети чуть взрослее. Это уже немножко другое. А Сашке еще предстоит увидеть, как ребенок начнет ходить, говорить, потом заниматься спортом… Уверен, что он станет хоккеистом. У Овечкина сын, считаю, обязан стать хоккеистом!

– А сам Ови вас поражает? Десятый сезон 40+ голов – теперь только у Уэйна Гретцки больше!

– Красавец! Но он меня не поражает. Просто играет на своем уровне. И у него отличные партнеры, хорошее взаимопонимание с ними. Саня не перестает работать над собой и ставить серьезные цели. И за все это заслуживает огромного уважения. (Игорь Рабинер)

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