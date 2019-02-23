Ковальчук - об отстранении от СКА в 2016-м году: "Я говорил с главным тренером Зубовым, он сказал, что я должен уезжать в Питер. И все"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал об отстранения от СКА во время серии плей-офф 2016 года против ярославского "Локомотива". По его словам, он узнал о решении от тренера команды Сергея Зубова.

– Алексей Касатонов говорил мне: "Решение вернуть Ковальчука принималось на самом высоком уровне". Неужели Владимиром Путиным?

– Не знаю. С президентом России на эту тему не общался. А общался с Геннадием Тимченко и Романом Ротенбергом.

– Можете спустя время раскрыть тайну вашего отстранения от СКА во время серии плей-офф 2016 года против ярославского "Локомотива"? Правда ли в раздевалке состоялся жесткий разговор между вами и Романом Ротенбергом, после чего все и произошло?

– Нет, между нами не было разговора. Говорил только с главным тренером Сергеем Зубовым. Он мне сказал, что я должен уезжать в Питер. И все.

– То есть это было личное решение Зубова?

– Все знают, чье это было решение (улыбается). Но это уже история. Я такой человек, что почему-то никого не оставляю равнодушным. Это меня преследует по всей карьере. Постоянно попадаю в какие-то истории, в которых мне приходится проходить через преграды. Никогда не бывает, чтобы все у меня было просто и гладко! И это было одно из испытаний, которое сделало меня сильнее.

Могу посмотреть любому человеку прямо в глаза. Мне нечего скрывать и стыдиться. Это самое главное. Пожалуй, единственный случай в жизни, когда мне было стыдно, – когда у меня во время чемпионата мира 2004 года вырвались неуважительные слова по отношению к Виктору Тихонову.

Не то чтобы это была какая-то откровенная гадость, и матом не ругался – но сказал в ответ Виктору Васильевичу что-то такое, за что потом пошел к нему в номер и извинился. Если совершаю ошибку или с кем-то ругаюсь, для меня очень важно пойти поговорить с человеком, чтобы между нами не осталось какого-то недопонимания. Мне самому от этого легче становится.

– Агент Юрий Николаев в недавнем интервью "СЭ" по поводу истории с вашим отстранением от СКА сказал: "Очень тяжелая была ситуация, которая разрешилась благодаря руководителю клуба". Имелся в виду Тимченко?

– Да, конечно. Но она разрешилась также благодаря Олегу Знарку, который пришел работать в СКА на следующий сезон и сказал, что я ему нужен в команде. Наверное, его решение стало главным.

– Хотя многие вам ничего хорошего не сулили. Тем более что и на Кубок мира Знарок вас не взял.

– Команду на Кубок мира набирали заранее – как раз когда все случилось. А потом ситуация стала совсем другой.

– Какое после всего происшедшего у вас было состояние? Психологический удар получили сильный?

– Нормальное было состояние. Еще по ходу плей-офф был уверен, что могу помочь команде. Но было решение, что мне этого делать не надо. К сожалению, мы по всем статьям проиграли ЦСКА – 0-4. Это было самым обидным. А в следующем сезоне многое изменилось, пришел новый тренер, поменялся менеджмент. (Игорь Рабинер)

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