Ковальчук - о возвращении в НХЛ: "Мы с супругой договорились: она мне родит дочку, а я после России вернусь, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" заявил, что решил вернуться в НХЛ еще до возвращения в Россию. Он также рассказал, какие вещи в лиге ему не нравились.

– В какой момент окончательно решили, что надо возвращаться в НХЛ?

– Я решил это еще до того, как уехал в Россию.

– После подобных откровений Владимир Познер в своих беседах восклицает: "Вот как!" Воскликну и я.

– Мы с супругой договорились: она мне родит дочку, а я после контракта в России приеду играть сюда. Чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли.

– Что вам тогда в НХЛ надоело?

– Многое. Например, я не был согласен с некоторыми вещами на тот момент нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков. И в "Нью-Джерси" ситуация тогда складывалась не так, как мне преподносили в момент подписания контракта с "Дэвилз".

– А по деньгам в итоге проиграли? Ведь у вас был контракт с "Нью-Джерси" аж до 2025 года, по которому в некоторые сезон вы зарабатывали бы по 10-11 миллионов долларов в год. Теперь же таких сумм после 2021 года вы, вероятно, и близко не увидите.

– Нельзя все измерять в деньгах. Конечно же, я не проиграл. Моя победа – в обретенном опыте и трофеях. Дважды мы выиграли Кубок Гагарина, а главное – Олимпиаду. А всех денег не заработаешь. Бог мне дал хоккейный талант, родители – воспитание, за что им очень благодарен. Слава богу, зарабатываю так, чтобы мои дети были одеты, обуты и получили хорошее образование. Никогда не зацикливаюсь на заработках.

Так что ни о чем не жалею. Приобрел огромное количество новых знакомых, все время виделся с семьей. Для меня это самое важное. Как и то, что дети прожили пять лет в России, увидели и впитали культуру страны, в которой я родился. (Игорь Рабинер)

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