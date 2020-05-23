Ковальчук — о своем будущем: «Сейчас что-то говорить о будущем — как вилами по воде писать»
21:11
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался о своем будущем. По его словам, он пока не думает о том, что будет.
— У меня контракт до 1 июля этого года, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Ковальчука. — Но сейчас что-то говорить о будущем — как вилами по воде писать. Никто не может предсказать, что случится через месяц. Все надеются, что вернется нормальная жизнь. И главное, чтобы люди были здоровы. Как можно меньше смертей, пусть поправятся те, кто сейчас болеют. Все мысли только об этом.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ilya-kovalchuk-talking-about-capitals-ovechkin-family-and-future/c-317011640
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