Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался о своем будущем. По его словам, он пока не думает о том, что будет.

— У меня контракт до 1 июля этого года, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Ковальчука. — Но сейчас что-то говорить о будущем — как вилами по воде писать. Никто не может предсказать, что случится через месяц. Все надеются, что вернется нормальная жизнь. И главное, чтобы люди были здоровы. Как можно меньше смертей, пусть поправятся те, кто сейчас болеют. Все мысли только об этом.