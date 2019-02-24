Ковальчук - о Лу Ламорелло: "Монстр, глыба! Таких очень мало. Для меня он просто легенда"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" высказался в адрес генерального менеджера "Айлендерс" Лу Ламорелло. Он рассказал, что считает его очень порядочным мужиком с правильными понятиями.

– Как встретились в Америке с Лу Ламорелло? Не было ли с его стороны какого-то холодка, учитывая ваш уход из "Дэвилз" за 12 лет до истечения контракта?

– Никакого холодка! Мы с ним и в Москве пару раз виделись, когда он приезжал просматривать ребят в пору своей работы в "Торонто". У нас с Лу отличные отношения. Видел его и сейчас, когда мы летали в Нью-Йорк, пообщались чуть-чуть. Он отлично выглядит, молодец!

В ситуации с уходом из "Дэвилз" в СКА мы с ним как раз обо всем и договаривались, и оформляли бумаги. Он меня прекрасно понял. И сделал все очень профессионально. Думаю, что та ситуация пошла на пользу всем сторонам – и мне, и "Дэвилз".

– Легендарный Ламорелло для вас – что за человек?

– Монстр, глыба! Таких очень мало. Через него прошли поколения игроков, он знает о хоккее все. Очень порядочный мужик с правильными понятиями. У него есть свои представления, которые он считает правильными. Кто-то соглашается с ними, кто-то нет, но в конце концов Лу хочет сделать так, чтобы команда была чемпионом. И не раз он доказывал, что его путь заслуживает уважения.

Для меня Ламорелло – просто легенда. Он делал такие вещи, о которых потом будут писать книги, да и уже пишут. Как те же Фетисов и Касатонов уезжали в "Нью-Джерси" – это же была невероятная работа Лу!

– В вашем "Нью-Джерси" он запрещал отращивать щетины в регулярке?

– Да. Мы с ним очень много на эту тему общались. Но таковы его правила. Когда ты попадаешь в эту команду – просто обязан их соблюдать.

– А в плей-офф хоть – не запрещал?

– Нет. Он говорил: "Плей-офф – это война. Там можно делать все, что хочешь".

– Может, слухи об интересе к вам "Айлендерс" и пошли, потому что Ламорелло сейчас работает там?

– Может быть. Но уверен, что перед дедлайном он сделает что-то, чтобы усилить команду. Барри Тротц проделывает отличную работу – кто мог подумать, что "Айлендерс" к этому моменту сезона будут лидировать в своем дивизионе?! Играют они здорово, и в этом есть заслуга как Лу, так и Барри. (Игорь Рабинер)

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