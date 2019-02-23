Ковальчук - о Кучерове: " То, что он показывает в этом сезоне, заслуживает самых добрых слов. Молодец, играет просто здорово!"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" высказался в адрес форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова. По его словам, Кучеров играет здорово и заслуживает самых добрых слов.

– С учетом возвращения в НХЛ готовились вы к сезону как-то по-особому?

– Нет. Сначала в Питере, потом в Москве – с Малычем, Радулом (Евгением Малкиным и Александром Радуловым, – Прим. И.Р.). Бегали по песку. Все то же самое.

– Зато с помощью этой травмы прервали 11-матчевую безголевую серию, которая у вас до того была. Забили в первом же матче после возвращения. Или это просто совпадение?

– Наверное, это не просто так происходит. Иногда надо перезагрузиться, пересмотреть какие-то вещи. Но и другое сказалось – до этого меня не ставили на большинство, а тут поставили, и я забил. И в овертайме еще забил.

– Безотносительно травмы, вы в чем-то были собой недовольны?

– Конечно. Я всегда собой недоволен. Я максималист. Когда что-то не получается, и в первую очередь не выигрывает команда, ты всегда чувствуешь ответственность за это. Не важно, сколько тебе лет.

– Кто всегда сильно собой недоволен – это Никита Кучеров. И мы видим, что из этого получилось.

– Представьте, мы с ним лично не знакомы. Но то, что он показывает в этом сезоне, и не только, заслуживает самых добрых слов. Молодец, играет просто здорово! 60 матчей прошло – он уже сто очков набрал. Поскольку у нас с Восточным побережьем разница во времени, а в раздевалке телевизор работает, вчера мы перед своей игрой с "Вашингтоном" видели, как "Тампа" играет с "Коламбусом". Кучеров в этом матче набрал пять очков – что тут говорить!

И вообще вся "Тампа" играет здорово. Она – один из явных фаворитов Кубка Стэнли. Понятно, что регулярный чемпионат и плей-офф – совсем разные вещи. Поэтому выделить только "Лайтнинг" и никого другого будет неправильно. Но у команды много опытных ребят, поэтому один из фаворитов – точно. (Игорь Рабинер)

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