Ковальчук - о Федорове: "Он вышел из ситуации с высоко поднятой головой"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию Сергея Федорова, который в 2009-м годуобратился в суд Детройта с просьбой взыскать со своего советника и партнера по бизнесу Джозефа Зэйды 43 миллиона долларов.

В своем заявлении Федоров отметил, что Зэйда скрывал от него истинные доходы в течение 11 лет и обещал вернуть деньги, но этого не сделал.

– Ужасная ситуация с Сергеем Федоровым, который потерял 43 миллиона долларов, стала уроком для всех?

– Да. Если честно, никогда не общался с ним на эту тему. Но, конечно, это тяжело и неприятно. Человек даже не годами, а десятилетиями потом и кровью зарабатывает эти деньги – и вдруг они исчезают. Но Федоров вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой. Очень достойный парень, которого я по-настоящему уважаю.

Когда меня дисквалифицировали на полуфинал Квебека, он меня очень сильно поддерживал, потому что видел, как я переживал. И когда мне удалось забить в финале этот гол, видел, как Серега рад за меня. Объятия у нас братские были.

– Та история совершенно киношная получилась. За весь турнир не забить ни одного гола, потом получить дисквалификацию на полуфинал – и забросить две главные шайбы в финале…

– За это в первую очередь Вячеславу Аркадьевичу (Быкову, – Прим. И.Р.) спасибо. Другой тренер на его месте мог бы разочароваться во мне. Они с Игорем Захаркиным этого не сделали – наоборот, всегда меня поддерживали. Огромное им спасибо. С ними обоими, кстати, мы поддерживаем контакт.

– Есть, по-моему, что-то неправильное в том, что тренер такой квалификации, как Быков, годами не работает.

– Когда я поздравлял его с днем рождения, то же самое сказал. Но он счастлив. Воспитывает внуков, общается с сыном, живет тихой и скромной жизнью. Каждый человек вправе выбирать свой путь и свою среду, в которой хочет находиться.

Конечно, такие специалисты и люди, такие гранды, мне кажется, обязаны работать и приносить пользу нашему хоккею. Но это его выбор, и я его поддерживаю в любом случае. Потому что Быков очень многое для меня сделал. (Игорь Рабинер)

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