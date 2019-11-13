Ковальчук не требовал обмена из «Лос-Анджелеса»
09:00
«Лос-Анджелес» сообщил российскому нападающему Илье Ковальчуку, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. При этом генеральный менеджер клуба Роб Блэйк заявил, что россиянин не требовал обмена.
— Я не могу контролировать желания игрока, — приводит слова Блэйка LA Kings Insider. — Пока ситуация развивается так.
Просил ли Ковальчук обмена? Нет.
36-летний россиянин в этом сезоне в 17 матчах набрал 9 (3+6) голов.
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