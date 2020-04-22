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Ковальчук назвал три лучших момента своей карьеры

22 апреля 2020, 23:10
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
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Форвард «Вашингтона» и сборной России Илья Ковальчук рассказал о трех лучших моментах своей карьеры.

— А если вспомнить лучшие моменты в хоккейной карьере и выбрать три из них, какие вы бы назвали?

— В первую очередь, победа на Олимпиаде. Это самое главное. Потом — момент, когда меня взяли в 16 лет во взрослую команду «Спартака». Как сейчас помню, мы ехали с турнира в Череповце, и главный тренер в поезде сказал, что я остаюсь в команде. Сначала даже не поверил. Радостный позвонил родителям. Что касается третьего момента — чемпионат мира в 2008 году. (Алена Гребенькова)

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