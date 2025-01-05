Ковальчук надеется, что летом сыграет в футбольном матче против Овечкина

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук надеется, что летом сыграет в товарищеском футбольном матче с командой, в составе которой на поле выйдет трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.

«Я сказал Егору Титову и Дмитрию Аленичеву, что футбол всегда мне очень нравится, тем более у меня впервые был опыт игры на таком стадионе при таком количестве болельщиков. Это очень круто, мне очень понравилось, и если будут подобные мероприятия, я с удовольствием приму в них участие, если это необходимо», — сказал Ковальчук ТАСС.

В июне 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском матче между футбольным клубом «Динамо» и командой медиафутбольной лиги «Амкал». Хоккеист вышел на поле с капитанской повязкой в первом тайме и уже на 11-й минуте забил гол. После этого он был заменен. По итогам матча Овечкина признали лучшим игроком.