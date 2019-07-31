Ковальчук - Малкину: "33 года – возраст Христа. Джино, с днем рождения"

Российский нападающий "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук опубликовал сториз в своем Instagram. 36-летний хоккеист поздравил с 33-летием форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина.

– Сегодня у легендарного "пингвина" день рождения. 33 года, возраст Христа (в этом возрасте, по Библии, был распят Иисус Христос - прим. "СЭ"). Джино, с днем рождения. Удачи, успехов, – сказал Ковальчук.

Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли с "Питтсбургом" (2009, 2016, 2017). В прошлом сезоне нападающий провел 68 матчей за "Пингвинз" и набрал 72 (21+51) очка в регулярке НХЛ. В плей-офф – 4 игры и 3 (1+2) очка.

Ковальчук поздравил Малкина с 33-летием pic.twitter.com/vjTjzIEgmh — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) July 31, 2019

"Питтсбург" поздравил Малкина с 33-летием