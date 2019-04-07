Ковальчук и Малкин вошли в десятку худших игроков НХЛ по полезности

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вошли в десятку худших игроков регулярного чемпионата НХЛ по показателю полезности.

35-летний Ковальчук завершил сезон с показателем "-26" (6-е место), у 32-летнего Малкина – "-25" (7-9), сообщает официальный сайт НХЛ.

Самым "бесполезным" хоккеистом регулярки стал защитник "Баффало" Расмус Ристолайнен с показателем "-41".

1. Расмус Ристолайнен ("Баффоло") – "-41";

2. Дрю Даути ("Лос-Анджелес") – "-34";

3. Бобби Райан ("Оттава") – "-29";

4. Адам Ларссон ("Эдмонтон") – "-28";

5. Дэймон Северсон ("Нью-Джерси") – "-28";

6. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес) – "-26";

7. Евгений Малкин ("Питтсбург") – "-25".

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