Ковальчук и Малкин вошли в десятку худших игроков НХЛ по показателю полезности

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вошли в десятку худших игроков регулярного чемпионата НХЛ по показателю полезности.
35-летний Ковальчук завершил сезон с показателем "-26" (6-е место), у 32-летнего Малкина – "-25" (7-9), сообщает официальный сайт НХЛ.
Самым "бесполезным" хоккеистом регулярки стал защитник "Баффало" Расмус Ристолайнен с показателем "-41".
1. Расмус Ристолайнен ("Баффоло") – "-41";
2. Дрю Даути ("Лос-Анджелес") – "-34";
3. Бобби Райан ("Оттава") – "-29";
4. Адам Ларссон ("Эдмонтон") – "-28";
5. Дэймон Северсон ("Нью-Джерси") – "-28";
6. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес) – "-26";
7. Евгений Малкин ("Питтсбург") – "-25".
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