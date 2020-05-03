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Ковальчук и Дадонов — в топ-20 потенциальных свободных агентов по версии Sportsnet

01:14
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
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Портал Sportsnet составил топ-20 свободных игроков предстоящего сезона. На первом месте нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл. По ходу текущего сезона он перешел из «Нью-Джерси». Второй — защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело, третий — вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби.

На восьмом месте российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.16-й — форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук. Он начинал сезон в «Лос-Анджелесе», а затем подписал контракт с «Монреалем».

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