Портал Sportsnet составил топ-20 свободных игроков предстоящего сезона. На первом месте нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл. По ходу текущего сезона он перешел из «Нью-Джерси». Второй — защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело, третий — вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби.

На восьмом месте российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.16-й — форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук. Он начинал сезон в «Лос-Анджелесе», а затем подписал контракт с «Монреалем».