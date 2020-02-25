НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ковальчук готовится к дебюту за «Вашингтон»

18:30
Теги:

Российский форвард, новичок «Вашингтона» Илья Ковальчук провел тренировку с командой. Он тренировался во втором звене.

«Кэпиталз» готовятся к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Видео опубликовала журналистка Washington Post Саманта Пелл и официальный Twitter клуба.

36-летний россиянин ранее был обменян из «Монреаля». В 22 матчах за команду в текущем сезоне он набрал 13 (6+7) очков.

Матч «Вашингтон» — «Виннипег» состоится 26 февраля и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир