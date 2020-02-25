Ковальчук готовится к дебюту за «Вашингтон»

Российский форвард, новичок «Вашингтона» Илья Ковальчук провел тренировку с командой. Он тренировался во втором звене.

Ilya Kovalchuk is on the ice (in a red jersey) at Capitals' morning skate ahead of their game against Winnipeg tonight. pic.twitter.com/d3L2r6jpFm — Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 25, 2020

«Кэпиталз» готовятся к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Видео опубликовала журналистка Washington Post Саманта Пелл и официальный Twitter клуба.

36-летний россиянин ранее был обменян из «Монреаля». В 22 матчах за команду в текущем сезоне он набрал 13 (6+7) очков.

Матч «Вашингтон» — «Виннипег» состоится 26 февраля и начнется в 03.00 по московскому времени.