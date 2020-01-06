Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»
22:20
Российский нападающий Илья Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», об этом сообщил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.
Игра «Монреаль» — «Виннипег» пройдет 7 января, начало — в 03.00 (мск).
3 января «Монреаль» и Ковальчук подписали односторонний контракт на один год. В декабре российский хоккеист расторг соглашение с «Лос-Анджелесом».
В текущем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 игр за «Кингз» и набрал 9 (3+6) очков.
«If we put him on the fourth line, he's not much help there.»— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 6, 2020
Claude Julien describes how the team plans to utilize Ilya Kovalchuk tonight.
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#GoHabsGo pic.twitter.com/bwLhjStxg0
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