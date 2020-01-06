Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»

Российский нападающий Илья Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», об этом сообщил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.

Игра «Монреаль» — «Виннипег» пройдет 7 января, начало — в 03.00 (мск).

3 января «Монреаль» и Ковальчук подписали односторонний контракт на один год. В декабре российский хоккеист расторг соглашение с «Лос-Анджелесом».

В текущем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 игр за «Кингз» и набрал 9 (3+6) очков.