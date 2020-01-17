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Ковальчук был удивлен тем, насколько большой Прайс без экипировки

10:59
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Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1), после игры похвалил своего одноклубника, вратаря Кэри Прайса.

«Он крутой парень, — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ. — Знаете, он не такой, как большинство вратарей, он тусуется со всеми, он один из игроков. Он большой парень. Я не ожидал того, насколько он большой, как без экипировки, с большими плечами, большими ногами. Он много работает каждый день, чтобы подготовить себя. Поэтому это здорово быть рядом с такими парнями».

Рост 32-летнего Прайса составляет 190,5 см. Вес — 98,5 кг.

 

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