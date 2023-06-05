Коул Кофилд подписал восьмилетний контракт с «Монреалем»

«Монреаль» заключил новый контракт с нападающим Коулом Кофилдом, сообщает официальный сайт НХЛ.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2030/31. Он будет получать 7,85 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного сезона НХЛ.