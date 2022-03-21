Котканиеми продлил контракт с «Каролиной» на 8 лет

Нападающий Йеспери Котканиеми подписал новый долгосрочный контракт с «Каролиной». Соглашение рассчитано на 8 лет, сообщает сайт клуба.

Средняя зарплата хоккеиста составит 4,82 миллиона долларов в год.

Летом «Ураганы» сделали контрактное предложение финскому нападающему — на один год и 6,1 миллиона долларов. Он принял этот оффер-шит, хотя находился в статусе ограниченно свободного агента и мог остаться в «Монреале».

«Канадиенс» не стали повторять это предложение и получили компенсацию в виде права выбора в первом и третьем раундах драфта.

В этом сезоне 21-летний форвард набрал 23 (11+12) очка в 59 матчах регулярного чемпионата.