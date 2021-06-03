Котканиеми приблизился к рекорду Лемье

Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми отметился голом в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:3). Эта шайба стала для него 8-й в Кубке Стэнли за карьеру.

Финнский форвард вышел на чистое 2-е место в истории клуба среди игроков не старше 20 лет. Он обошел Стефана Рише, у которого 7 голов.

Jesperi Kotkaniemi opened the scoring at 3:30 of the first period in Game 1 and passed Stephane Richer for sole possession of the second-most playoff goals among @CanadiensMTL players age 20 or younger. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/0YNzFoVsbS pic.twitter.com/w5ko6LvsJG — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 3, 2021

Рекордсменом «Монреаля» по количеству голов в Кубке Стэнли среди молодых игроков является Клод Лемье. На его счету 10 шайб.