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Котканиеми приблизился к рекорду Лемье

07:14
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Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми отметился голом в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:3). Эта шайба стала для него 8-й в Кубке Стэнли за карьеру.

Финнский форвард вышел на чистое 2-е место в истории клуба среди игроков не старше 20 лет. Он обошел Стефана Рише, у которого 7 голов.

Рекордсменом «Монреаля» по количеству голов в Кубке Стэнли среди молодых игроков является Клод Лемье. На его счету 10 шайб.

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