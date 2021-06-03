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Котканиеми — о силовом приеме Шайфли: «Это отвратительно. Никакого уважения к другим игрокам»

13:58

Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми поделился мнением об инциденте с участием форварда «Виннипега» Марка Шайфли.

В концовке матча 2-го раунда пе между «Канадиенс» и «Джетс» (3:5, 0-1), проходившего в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли, Марк провел силовой прием, под который попал нападающий Джейк Эванс. Шайфли был наказан матч-штрафом и угрозой длительной дисквалификацией, а Эванса увезли со льда на носилках.

«Я думаю, что это отвратительно. Никакого уважения к другим игрокам. Больше я ничего не скажу», — цитирует в Twitter слова Котканиеми Эрик Энджелс.

Котканиеми отметился голом в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:3). Эта шайба стала для него 8-й в Кубке Стэнли за карьеру. Финский форвард вышел на чистое 2-е место в истории клуба среди игроков до 20 лет. Он обошел Стефана Рише, у которого 7 голов.

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