Костомаров назвал Овечкина главным спортсменом России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, кого считает главным спортсменом России.

«Кого назвал бы главным спортсменом России? Александра Овечкина, конечно. Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового», — цитирует Костомарова Sport24.

Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон» в НХЛ. В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провел 38 матчей за «Кэпиталз», в которых отметился 26 заброшенными шайбами. Всего на его счету 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 15 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Российский нападающий является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).