Костин заявил, что забросил шайбу «Аризоне» с закрытыми глазами

Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4) отметил, что одну шайбу забросил с закрытыми глазами. 22-летний форвард оформил дубль в этой встрече и был признан второй звездой.

«Не может быть ничего лучше, чем ощущение того, что внес вклад в общий командный успех. Когда я забрасывал первую шайбу, передо мной было много игроков, я просто закрыл глаза и бросил по воротам. Я всегда выкладываюсь на полную и стараюсь помочь своей команде победить», — приводит слова Костина пресс-служба «Сент-Луиса».

Костин провел в НХЛ 7 игр, в которых набрал 4 (3+1) очка.