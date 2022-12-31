Костин заявил, что готов подраться за любого игрока «Эдмонтона»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин после победного матча с «Сиэтлом» (7:2) заявил, что готов подраться за каждого игрока своей команды. Во встрече с «Кракеном» россиянин оформил дубль.

«Когда мы вели с разницей в пять шайб, то они начали играть немного грязно. Мы не давали им играть, как они хотят. Если надо, я подерусь за любого из команды», — цитирует Костина сайт «Эдмонтона».