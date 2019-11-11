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Костин забросил третью шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса»

03:01

«Сан-Антонио», который является фарм-клубом «Сент-Луиса», в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии булитов проиграл «Милуоки» — 3:4. В составе хозяев отличился Клим Костин, он забросил третью шайбу в сезоне. В 13 играх он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+1».

Костин выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером. Он еще не провел ни одной встречи в НХЛ.

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