Костин забросил третью шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Сан-Антонио», который является фарм-клубом «Сент-Луиса», в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии булитов проиграл «Милуоки» — 3:4. В составе хозяев отличился Клим Костин, он забросил третью шайбу в сезоне. В 13 играх он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+1».

And with the rebound, KLIM! ? pic.twitter.com/vpC99nb1s1