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Костин забросил первую шайбу в НХЛ

05:19
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Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

После первого периода «Блюз» уступают своим соперникам со счетом 1:3. Ранее 20-летний Костин был вызван в команду из АХЛ.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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