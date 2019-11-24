Костин забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

После первого периода «Блюз» уступают своим соперникам со счетом 1:3. Ранее 20-летний Костин был вызван в команду из АХЛ.

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