Костин забросил первую шайбу в НХЛ
05:19
Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».
KLIM POSSIBLE! #stlblues pic.twitter.com/6p968rLD13— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 24, 2019
После первого периода «Блюз» уступают своим соперникам со счетом 1:3. Ранее 20-летний Костин был вызван в команду из АХЛ.
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