Костин забил в третьем матче подряд

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ принимает «Коламбус» и ведет в середине третьего периода — 5:3. На 48-й минуте отличился российский форвард «блюзменов» Клим Костин.

What a beaaaauty! Klim Kostin scores his third goal of the preseason to give the #stlblues the lead.



Watch now on FSGO: https://t.co/n2fUvzFcwi pic.twitter.com/PRG59kxqLQ