Костин вывел «Эдмонтон» вперед в матче с «Лос-Анджелесом»

«Эдмонтон» вышел вперед во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса».

На 3-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Клим Костин. Для 23-летнего россиянина это первый гол в этом плей-офф.