Костин возвращен в основной состав «Сент-Луиса»
12 октября, 19:40
Нападающий Клим Костин возвращен в основной состав «Сент-Луиса», сообщает журналист Франк Серавалли. Накануне он был отправлен в фарм-клуб, но это оказалось просто техническое решение.
Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал в КХЛ и НХЛ. В составе «Авангарда» Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
По окончании сезона хоккеист отправился в «Сент-Луис», где провел две встречи в регулярном чемпионате, отдав в них одну результативную передачу.
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