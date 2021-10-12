Нападающий Клим Костин возвращен в основной состав «Сент-Луиса», сообщает журналист Франк Серавалли. Накануне он был отправлен в фарм-клуб, но это оказалось просто техническое решение.

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал в КХЛ и НХЛ. В составе «Авангарда» Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

По окончании сезона хоккеист отправился в «Сент-Луис», где провел две встречи в регулярном чемпионате, отдав в них одну результативную передачу.