Костин: «В моих успехах большая заслуга тренеров «Эдмонтона»

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин поделился мнением о выступлении за канадскую команду.

«В тренерском штабе большие профессионалы — там очень много времени работают, в том числе и со мной. Мы смотрим видео, мне объясняют, в какой позиции лучше находиться в тот или иной момент. Поэтому они мне подсказывают, в моих успехах их большая заслуга. Мне без разницы, как забивать. Отскочит ли шайба ко мне или всех обыграть, а потом забить», — приводит слова Костина ТАСС.

23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 30 матчах.