Костин в матче против «Торонто» забросил четвертую шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». 22-летний россиянин забросил шайбу на 12-й минуте и сделал счет 2:0. На данный момент Костин набрал 9 (4+5) очков в 35 матчах сезона. With this guy, nothing is Klimpossible. #stlblues pic.twitter.com/63ku0v4fn0 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 20, 2022