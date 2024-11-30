Костин стал третьей звездой матча «Сан-Хосе» с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин признан третьей звездой матча против «Сиэтла» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний хоккеист отличился голом и результативной передачей. Костин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Первой звездой стал одноклубник россиянина Микаэль Гранлунд, также набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой стал защитник «Шаркс» Джейк Уолман, на его счету две голевые передачи.