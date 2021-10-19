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Костин — о дубле в матче с «Аризоной»: «Я нахожусь в полном восторге»

13:42
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин прокомментировал победу над «Аризоной» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сейчас я нахожусь в полном восторге. Всегда стремлюсь сделать все ради победы команды и сегодня могу быть собой довольным. Так и нужно играть», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

Также нападающий высказался о своем дубле в прошедшей встрече.

«Я только-только выскочил на площадку, и когда получил шайбу, то видел перед собой только множество чужих коньков. Закрыл глаза и бросил», — сказал Костин.

22-летний хоккеист был признан второй звездой игры. Всего он провел 7 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка.

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