Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин прокомментировал победу над «Аризоной» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сейчас я нахожусь в полном восторге. Всегда стремлюсь сделать все ради победы команды и сегодня могу быть собой довольным. Так и нужно играть», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

Также нападающий высказался о своем дубле в прошедшей встрече.

«Я только-только выскочил на площадку, и когда получил шайбу, то видел перед собой только множество чужих коньков. Закрыл глаза и бросил», — сказал Костин.

22-летний хоккеист был признан второй звездой игры. Всего он провел 7 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка.