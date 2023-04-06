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Сегодня, 08:13

Костин признан первой звездой матча «Анахайма» с «Эдмонтоном»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Игра завершилась со счетом 3:1.

Костин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Сегодняшняя игра стала для него 100-й в североамериканской лиге.

Второй звездой стал нападающий «Дакс» Трой Терри, забросивший одну шайбу. Третьей признан вратарь «Ойлерз» Джек Кэмпбелл, совершивший 27 спасений.

«Эдмонтон» набрал 103 очка и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» — последний (56 очков).

Клим Костин
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 78 46 32 103
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 78 45 33 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 46 30 98
2 Даллас 77 42 35 98
3 Миннесота 77 44 33 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 77 39 38 86
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 77 25 52 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 78 48 30 104
2 Эдмонтон 79 47 32 103
3 Лос-Анджелес 78 45 33 100
4 Сиэтл 77 43 34 94
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 77 34 43 75
7 Сан-Хосе 77 22 55 60
8 Анахайм 78 23 55 56
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Рейнджерс – Тампа-Бэй
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