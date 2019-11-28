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Костин получил травму плеча и выбыл на несколько недель

28 ноября 2019, 23:52
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Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин получил травму в матче регулярного чемпионата АХЛ. Россиян, вернувшийся в состав фарм-клуба — «Сан-Антонио», — не смог завершить встречу против «Рокфорда», сообщает Fansided.

Во втором периоде встречи Костин получил травму плеча и сразу же покинул лед. В игру он больше не возвращался.

Пока точные сроки восстановления 20-летнего россиянина неизвестны, но он пропустит несколько недель.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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