Костин получил травму плеча и выбыл на несколько недель

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин получил травму в матче регулярного чемпионата АХЛ. Россиян, вернувшийся в состав фарм-клуба — «Сан-Антонио», — не смог завершить встречу против «Рокфорда», сообщает Fansided.

Во втором периоде встречи Костин получил травму плеча и сразу же покинул лед. В игру он больше не возвращался.

Kostin Injury during the @sarampage game tonight, Scored his First NHL Goal just 3 days ago and was sent down to make room for Brouwer on the #stlblues roster. pic.twitter.com/bVRuv2G14W — ? (@InternMatty) November 27, 2019

Пока точные сроки восстановления 20-летнего россиянина неизвестны, но он пропустит несколько недель.

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