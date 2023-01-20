Костин подрался с форвардом «Тампы» сразу после начала второго периода

«Тампа» в матче регулярного чемпионат НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

На третьей секунде второго периода форвард «Ойлерз» Клим Костин устроил драку с форвардом «Лайтнинг» Патриком Маруном. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Ранее в этом матче уже была драка между Дарнеллом Нерсом и Кори Перри.