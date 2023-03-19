Костин подрался с форвардом «Сиэтла» Хэйденом

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Сиэтлом».

На 33-й минуте встречи форвард «Ойлерз» Клим Костин и форвард «Кракен» Джон Хэйден устроили драку, по итогам которой 23-летний россиянин вышел победителем. Оба игрока получили по 5 минут штрафа за драку.

В текущем сезоне Костин провел 45 матчей, в которых набрал 19 (10+9) очков.