Костин перейдет из «Сент-Луиса» в «Авангард», но может вернуться в Америку

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин возвращается в Россию. Как сообщает официальный сайт «Блюз», 21-летний центрфорвард присоединится к «Авангарду». При этом он сможет вернуться в тренировочный лагерь и играть в североамериканских лигах в сезоне-2020/21.

Костин был задрафтован «Блюз» в первом раунде драфта-2017 под номером 31. В сезоне-2019/20 он провел четыре матча и забил 1 гол в НХЛ, а в АХЛ отметился 30 (13+17) очками в 48 играх за «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

Всего за три сезона в АХЛ Костин набрал 82 (29+53) очка в 181 матче.