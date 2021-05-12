Костин отбыл карантин и сыграет с «Миннесотой»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин отбыл необходимую процедуру карантина и приступил к тренировкам в составе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блюз» предстоит сыграть с «Миннесотой».

Костин после завоевания Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в начале мая прибыл в расположение «Сент-Луиса».

В нынешнем сезоне Костин выступал за «Авангард» на правах аренды. В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард провел 43 встречи, набрав 18 (7+11) баллов при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он отметился 9 (5+4) очками.