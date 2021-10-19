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Костин оформил дубль в ворота «Аризоны» за 47 секунд

06:55
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Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

22-летний россиянин забил два гола за 47 секунд. Это самый «быстрый» дубль игрока «блюзменов» почти за 20 лет: 1 ноября 2001 года Кит Ткачук забросил две шайбы за 33 секунды.

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Сергей Разин все материалы автора
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