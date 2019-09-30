Костин и Торопченко отправлены в АХЛ

12 игроков «Сент-Луиса» начнут сезон в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Сан-Антонио», сообщает официальный сайт «блюзменов». В их число попали российские нападающие Клим Костин и Алексей Торопченко.

В предсезонных играх Костин набрал 6 (3+3) очков. В прошлом сезоне Торопченко выступал в юниорской лиге Онтарио и в 62 матчах набрал 43 (17+26) очка.

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