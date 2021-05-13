Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин провел первую игру в НХЛ с 2019 года, приняв участие в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:0). 22-летний россиянин провел на льду 12 минут 44 секунды.

Костин стал 52-м российским игроком, вышедшим на лед в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд в эпоху действия потолка зарплат. В сезоне-2005/06 хотя бы 1 матч провели 49 россиян.

Напомним, что в этом сезоне Костин играл в КХЛ за «Авангард» на правах аренды. Он набрал 18 (7+11) очков в 43 матчах регулярки при показателе полезности «+6». В 24 играх плей-офф у него 9 (5+4) баллов. «Авангард» выиграл Кубок Гагарина.

Больше всего российских хоккеистов сыграли в НХЛ в сезоне-2000/01. Тогда на лед выходили 72 россиянина.