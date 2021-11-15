Коскинен совершил тройное спасение в матче с «Сент-Луисом»: отбил коньком и клюшкой в падении
04:10
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Сент-Луисом».
В конце первого периода «блюзмены» провели атаку, в ходе которой вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен трижды спас свои ворота, в том числе отбив шайбу коньком и клюшкой в падении.
The pad, the paddle and then the snag. ?— NHL (@NHL) November 15, 2021
Mikko Koskinen pulls out all the stops on this play. pic.twitter.com/Q1qjMDlNEy
С 2014 по 2018 год Коскинен выступал за СКА, став с петербуржцами двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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