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Коскинен совершил тройное спасение в матче с «Сент-Луисом»: отбил коньком и клюшкой в падении

04:10
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Сент-Луисом».

В конце первого периода «блюзмены» провели атаку, в ходе которой вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен трижды спас свои ворота, в том числе отбив шайбу коньком и клюшкой в падении.

С 2014 по 2018 год Коскинен выступал за СКА, став с петербуржцами двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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Сергей Разин все материалы автора
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