Коршков забил в пятой игре кряду за фарм-клуб «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Кливленд» — 2:0. В третьем периоде отличился российский форвард канадской команды Егор Коршков. Он забил в пятой игре подряд.

Korshkov tips home Liljegren's shot pic.twitter.com/dym8EdNewz — Kevin Papetti (@KPapetti) October 19, 2019

В сезоне-2018/19 Коршков провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В 9 матчах плей-офф форвард набрал 3 (0+3) очка.

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