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Коршков забил первый гол в сезоне за фарм-клуб «Торонто»

01:10
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Бельвилль», после второго периода хозяева ведут со счетом 2:1. Счет на пятой минуте открыл российский форвард хозяев Егор Коршков, реализовав большинство. Также он принял участие во второй голевой комбинации, отметившись результативной передачей.

В сезоне-2018/19 Коршков провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В 9 матчах плей-офф форвард набрал 3 (0+3) очка.

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