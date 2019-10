Коршков забил первый гол в сезоне за фарм-клуб «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Бельвилль», после второго периода хозяева ведут со счетом 2:1. Счет на пятой минуте открыл российский форвард хозяев Егор Коршков, реализовав большинство. Также он принял участие во второй голевой комбинации, отметившись результативной передачей.

Korshkov buries the first goal of the season for the Marlies!#MarliesLive pic.twitter.com/sK2rLq2bHE