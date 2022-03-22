Коршков в рамках трехстороннего обмена оказался во «Флориде»

Форвард Егор Коршков стал частью трехстороннего обмена, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Коламбуса» Макс Доми был обменян в «Каролину», сделка состоялась при участии «Флориды». «Харрикейнз» получили защитника Тайлера Инамото, а «Блю Джекетс» — защитника Эйдена Грищука. В то же время «Пантерз» получили форварда Егора Коршкова и выбор в шестом раунде драфта-2022.

В текущем сезоне 25-летний россиянин выступал за ярославский «Локомотив». На его счету 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 22 (11+11) очка. Также Коршков забил один гол в 4 играх плей-офф.